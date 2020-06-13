A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, 2020 Avrupa Futbol ÅžamipyonasÄ±'nda (EURO 2020) TÃ¼rkiye ile aynÄ± grupta yer alan Ä°talya, Ä°sviÃ§re ve Galler'in teknik direktÃ¶rleriyle sosyal medya grubunda buluÅŸtu.

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "A Grubu'nda mÃ¼cadele edecek takÄ±mlarÄ±n teknik direktÃ¶rleri Åženol GÃ¼neÅŸ, Vladimir Petkovic, Roberto Mancini ve Ryan Giggs bir WhatsApp grubu kurarak iletiÅŸimi ÅŸimdiden sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±! DevamÄ± iÃ§in 17 Haziranâ€™Ä± bekleyin." ifadeleri yer aldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼de, Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roberto Mancini'nin "Beyler, EURO 2020 dÃ¼n baÅŸlamÄ±ÅŸ olacaktÄ±." ÅŸeklindeki ifadesine, GÃ¼neÅŸ, "TÃ¼m biletlerin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Olimpiyat StadÄ±'ndaki muhteÅŸem atmosferi hayal et; nasÄ±l hisler ama." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Son bÃ¶lÃ¼mde teknik adamlar turnuvanÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla beklediklerini yazarken, dÃ¶rt gÃ¼n iÃ§inde yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere vedalaÅŸtÄ±.

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