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06.09.2020 - 21:30 |

Şenol Güneş'ten Cengiz Ünder açıklaması!

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten Cengiz Ünder açıklaması!
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A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İlk maçı kaybettikten sonra bu karşılaşma bizim için daha da önem kazandı. Macaristan karşısında sahadan beklenmeyen bir sonuçla ayrıldık. İlk maçta oynatığımız oyuncuların neredeyse tamamını değiştirdik. Farklı bir kadroyla çıkıyoruz."

"3 günde 1 maç oynuyoruz. Bütün oyuncuları görme şansı bakımından bu maça daha farklı bir kadroyla çıkıyoruz. İyi bir maç oynamayı bekliyoruz. Rakibimiz de güçlü. İyi oyuncuları var. Bu maçı kazanırsak yeniden yarışa ortak oluruz.

"A Milli Takıma çağrılan oyuncu, oynaması için getiriliyor. Bu şansları antrenmanda, maçlarda kullanırsa devam ettirirler. Birçok maçta devamlı oynayan oyuncular var. Belki İrfan Can'ı daha az kullandık. Kendi takımında çok maç oynadı."

Şenol Güneşten Cengiz Ünder açıklaması

"Cengiz Ünder'in idman sayısı az. Kullanma şansı olabilseydi oynatacaktım ama maçı çıkaramazdı. Son bölümde belki kullanırız. İdeal 11'imiz yok. Geçen maçta yok, bu maçta yok."

"Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var. Merih, uzun süre sonra ilk kez 90 dakika oynadı. Oynayabilirdi ama riski olabilirdi. Onun yerine Ozan'a şans verdik. Sadece Çağlar'ı beklettik. İki beki farklı kullanıyoruz. Her oyuncuyu görme şansımız var."

"Çıkan oyuncularımızın da onlardan aşağı kalır yanı yok. Hangisi daha formda, hangisi değil ben de bilmiyorum, onlar da bilmiyor."

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