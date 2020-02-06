Şenol Güneş'ten Oğuzhan'a: Oynamak için git

Hollanda’ya geri dönerek Feyenoord’la anlaşan ve hatta ilk maçında golle de buluşan Oğuzhan Özyakup, Voetbal International’a geniş bir röportaj verdi. Tüm kariyerini samimi cevaplarla anlatan Oğuzhan, Şenol Güneş’in kendisine olan desteğini anlattı.

Şenol Güneş’in kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu bildiren 27 yaşındaki orta saha, “Şenol Güneş beni çok iyi tanıyor. 4 yıl aynı kulüpte çalıştık, milli takımda da benim teknik direktörüm. Feyenoord konusunda kendisine danıştım. Kendisi de bana ‘Eğer oynama fırsatın varsa, şans bulacaksan yeterli sayıda, git’ dedi. Şenol Güneş benim forma giymemi ve düzenli oynamamı istiyor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta birlikte oynadığı Pepe’nin de kendisi için önemli isimlerden olduğunu aktaran Oğuzhan, Pepe’den birçok şey öğrendiğini vurguladı. Beşiktaş’ın kültürü ve tarihi ile özel bir kulüp olduğundan söz eden Oğuzhan, “Stadımız, tam İstanbul’un merkezinde bir semt. Boğaz köprüsüne yakın, çok güzel yerde bir stadımız var. Mesela, 5 sene evvel Feyenoord’la Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynarken şehir dışında olan Olimpiyat Stadı’na gitmiştik. Ben biraz Beşiktaş’ı Feyenoord’a benzetiyorum. Biz 2016’da şampiyon olmadan önce takım 7 senedir bekliyordu. Feyenoord’da biraz böyle” yorumunu yaptı.