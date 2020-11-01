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01.11.2020 - 13:41 | | Onur ATIÅž / Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Sepil: VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kaybÄ± için çok üzgünüm

GÃ¶ztepe ve KulÃ¼pler BirliÄŸi'nin BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, "Maalesef bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸadÄ±k. Depremde hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahtan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar diliyorum. YaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n daÂ  bir an Ã¶nce saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" dedi.

Sepil: VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kaybÄ± için çok üzgünüm
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin ve aynÄ± zamanda KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ±'nÄ±n BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, Ä°zmiri sarsan 6.6 ÅŸiddetindeki deprem felaketinin ardÄ±ndan DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸkan Sepil, "Maalesef bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸadÄ±k. Depremde hayatÄ±nÄ± kaybeden tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za Allahtan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na sabÄ±rlar diliyorum. YaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n daÂ  bir an Ã¶nce saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Enkaz altÄ±ndaki insanlarÄ±mÄ±zÄ±n da bir an Ã¶nce hayata dÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesini umuyorum" diye konuÅŸtu.

Depremde GÃ¶ztepe taraftarlarÄ± Ali Ã‡aÄŸÄ±n Kaygusuz ve Alp Cengiz'i de yitirdiklerini ifade eden Mehmet Sepil, "Ã‡ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, iki taraftarÄ±mÄ±zÄ± kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±k. Ali Ã‡aÄŸÄ±n iÃ§in umutla bekledik. Ã‡ok genÃ§ti. Maalesef beklediÄŸimiz haberi alamadÄ±k. Cenaze iÅŸlemleriyle alakalÄ± ailesinden haber bekliyoruz. CamiamÄ±zÄ±n ve ailesinin baÅŸÄ± saÄŸolsun" ifadelerini kullandÄ±.

GÃ¶ztepe'de bir dÃ¶nem stajyer olarak da Ã§alÄ±ÅŸan Ali Ã‡aÄŸÄ±n Kaygusuz, BayraklÄ± ilÃ§esinde bulunan DoÄŸanlar ApartmanÄ±'nÄ±n Ã§Ã¶kmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â 

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