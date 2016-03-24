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24.03.2016 - 12:43 | | İHA

Sercan: Hem lig hem kupa zor!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Futbolculardan Sercan Kaya, kısıtlı kadrolarına dikkat çekerek, eksikliklerle hem ligde hem de kupada mücadele etmenin zor olduğunu söyledi.

Sercan: Hem lig hem kupa zor!
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Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolculardan Sercan Kaya basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

28 yaşındaki futbolcu, eksikliklerle hem lig hem de kupada mücadele etmenin kendileri için kolay olmadığını belirterek, "Kadronun kısıtlı olması hem lig hem de kupada gitmek isteyen bir takım için kolay değil. Özellikle sakatlıkların da işin içerisine girmesiyle hocanın işi daha da zor oluyor. Kadro daha geniş olsa bu sıkıntılar olmazdı. Bu, yönetimin takdiriydi ama alternatif olarak biraz sıkıntılar oldu tabi. Sakatlıkların da gelmesi bizim performansımızı etkiliyor" diye konuştu.

Devre arası transfer döneminde Ümit Kurt dışında transfer gerçekleştirmeyen Karadeniz ekibi, beklenmedik sakatlıklar ile zor günler yaşıyor. Sakatlıkları süren Kweuke, Teddy idmanlara çıkmazken, sakatlığı bulunan Makiadi ise takım arkadaşlarından ayrı olarak düz koşu yapıyor.

4 Nisan tarihinde Kayserispor ile kendi evinde karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten gelen teklif üzerine ise 26 Mart Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Beşiktaş ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek.

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