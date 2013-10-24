Sercan Kaya galibiyetten emin!

Süper Lig'de geriden kalan 8 haftada Çaykur Rizespor kadrosunun vazgeçilmeyen oyuncularının başında yer alan Sercan Kaya, Eskişehirspor deplasmanından galibiyetle döneceklerine inandıklarını kaydetti. Sercan, "Deplasmanda Galatasaray ve Beşiktaş beraberlikleri ile sahamızda Medical Park Antalyaspor mağlubiyeti aldık. Zorlu bir periyodu en az kayıpla geçmeye çalıştık. Şimdi önümüzde Eskişehirspor maçı var. Son haftalarda gol yollarında şansızlıklar yaşadık.Takımın üzerinde de bir şanssızlık var. Geride kalan haftalarda iyi futbolumuzun karşılığını aldık ancak son 3 hafta da böyle olmadı" dedi.



"GALİBİYET ÖZLEMİNE SON VERECEĞİZ"



Şanssızlıklarına Eskişehirspor karşısında son vermek istediklerini ifade eden Sercan, "Eskişehirspor ligin güçlü ekiplerinden biri ama biz de iyi bir takımız. Eskişehir'e umutlu ve moralli gidiyoruz. Bu maçı kazanarak 3 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyoruz. İnşallah Eskişehirden galibiyetle döneceğiz. Bu maçtan alacağımız iyi sonuç ligde hedefimiz açısından bizi daha iyi yerlere getirecektir" diye konuştu.



FERAH: TELAFİ EDECEĞİZ



Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah da umutlu konuştu ve zorlu Eskişehirspor deplasmanından puan yada puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Ferah, "Sahamızda Medical Park Antalyaspor maçında mağlup olduk. O mağlubiyet bizim durumumuzu biraz etkiledi. Eğer içerde o maçı kazanabilseydik Beşiktaş ve Eskişehir maçlarına daha rahat çıkabilirdik. Ama yinede Beşiktaş'tan istediğimiz puanı aldık. Şimdi Medical Park Antalyaspor mağlubiyetinin en iyi telafisi olan Eskişehirspor maçına odaklıyız. Buradan alacağımız 3 puan bizi çok farklı yerlere getirecektir" ifadesini kullandı.