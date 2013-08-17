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17.08.2013 - 21:01 |

Sercan'dan Rabia selamı

Süper Lig'de sezonun ilk golünü atan Sercan Kaya, attığı golden sonra Mısır halkına 'Rabia' selamı yaptı.

Sercan'dan Rabia selamı
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31.dakikada sezonun ilk golünü atan Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya, attığı golden sonra Mısır halkına selam göndererek 'Rabia' selamı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonunun 1. haftasında Gençlerbirligi karşısında takımını öne geçiren Sercan Kaya aynı zamanda sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.

31.dakikada sezonun ilk golünü atan Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya, attığı golden sonra Mısır halkına selam göndererek 'Rabia' selamı yaptı.

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