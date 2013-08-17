Sercan'dan Rabia selamı





31.dakikada sezonun ilk golünü atan Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya, attığı golden sonra Mısır halkına selam göndererek 'Rabia' selamı yaptı.



Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonunun 1. haftasında Gençlerbirligi karşısında takımını öne geçiren Sercan Kaya aynı zamanda sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.



31.dakikada sezonun ilk golünü atan Çaykur Rizesporlu Sercan Kaya, attığı golden sonra Mısır halkına selam göndererek 'Rabia' selamı yaptı.