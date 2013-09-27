Sercan'ın gözü Milli formada!

Sercan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen lige iyi başlangıç yaptıklarını, kendisinin de 5 haftada 4 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladığını belirtti.

Ligde 5 haftalık periyotta 4 galibiyetin kendileri için çok üst düzey bir performans olduğunu ifade eden Sercan Kaya, "Biz takım olarak bunu bekliyorduk. Hocamız Rıza Çalımbay ligi çok iyi tanıyan bir isim. Bu şekilde çalışırsak takımın gerçekten çok iyi yerde olacağını söylüyordu. Takım olarak geride kalan haftalarda iyi yerdeyiz. Bireysel olarak ben de takımın performansı ile yükselişe geçtim" dedi.

Takımla taraftarın uyumunun kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Sercan Kaya, "Bu sene olağanüstü bir taraftar var. Hem tribünleri dolduruyorlar hem de maç boyunca bizi ateşliyorlar. Taraftarların takımın iyi olmasına büyük katkı sağladıklarını düşünüyorum. Mücadele eden, koşan, zevk veren bir takım var. Taraftar futboldan zevk alıyor. Takım olarak iyi olunca, saha bütünleşmesi sağlanınca, taraftarın da hem ilgisi hem de desteği artıyor" diye konuştu.

Gerçeklerden hiçbir zaman kaçmadıklarını belirten genç oyuncu, şunları söyledi:

"Çok iyi gidiyoruz. İyi başladık ama Süper Lig çok zor. Hedefimiz ilk on arasına girmek. Haftalar ilerledikçe kendimize güvenimiz artıyor. Geçen sezon Orduspor da çok iyi bir başlangıç yapmıştı ama ligden düştü. Ayaklarımız yere basmalı. Ligde ilk on takım arasında yer almak bu sene için ideal bir görüntü. Elbette biz de daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız."

Anadolu takımlarının son yıllarda iyi kadrolar oluşturduğunu söyleyen Sercan Kaya, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor ve Bursaspor iyi kadroya sahip. Kasımpaşa da çok kaliteli bir ekip. İki sene önce Gaziantepspor ligi dördüncü bitirmişti. Bursaspor şampiyon olmayı başardı. Büyük takım olarak tabir ettiğimiz takımlar artık her deplasmana 3 puan cepte gözüyle gidemiyor. Ligimizin kalitesi çok arttı. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde Anadolu'dan şampiyon ya da şampiyonlar çıkacağına inanıyorum."

"Hedefim A milli takım formasını giymek"

Sercan Kaya, dedesinin Azeri kökenli olduğunu, bu nedenle Azarbeycan Milli Takımı'ndan davet aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Azarbeycan Milli Takımı ile bir gel gitimiz oldu. Resmi görüşmelerin ardından düşünmek için süre istemiştim. Geçtiğimiz ay kampa çağrılınca düşünüp kabul etmeme kararı aldım. Azarbeycan Milli Takımı defteri benim için kapandı. Bu performansımı devam ettirirsem milli formayı giyeceğimi düşünüyorum. Tabii ki eksiklerim var. Bunları da çalışarak gidermek için uğraşıyorum. Her oyuncu milli takım formasını giymek ister. Benim de hedefim A Milli Takım forması giymek."

Futbolcunun eksiklerinin ne kadar çalışırsa çalışsın hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten başarılı oyuncu, "Milli takımda oynayan üst düzey oyuncuların bile birçok eksikleri olduğunu kendileri söylüyor. Eksik hiçbir zaman bitmez. Fakat bu performansı gösterdiğim, skora katkı yaptığım sürece milli takıma çağrılabileceğimi düşünüyorum. Çalıştıkça formanın bana geleceğini biliyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray maçı

Galatasaray'da Fatih Terim'in görevden ayrılmasını şaşkınlıkla izlediklerini vurgulayan Sercan Kaya, "Bu ayrılık artı veya eksi olarak yansıyabilir takıma. Bunu kestirebilmek güç. Futbolcular Fatih hoca için oynayabilirler, moral bozukluğu da olabilir ama biz oraya 3 puan için gideceğiz. Bütün takım olarak inanıyoruz. Galatasaray deplasmanına futbol oynamaya, seyir zevki vermeye, puan ve puanlar almaya gideceğiz" dedi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında atmosferin her futbolcu için zor olduğunu kaydeden Sercan Kaya, şöyle devam etti:

"Süper Lig'de ilk defa oynayan yerli ve yabancı oyuncular var. Haftalar geçtikçe yavaş yavaş hem lige hem de atmosferlere ısınmaya başladılar. Güzel bir stadımız var ama Türk Telekom Arena'da oynamak biraz daha zor ve şaşırtıcı olabiliyor. Arkadaşlarımız zorlu Gaziantepspor ve Trabzonspor deplasmanına çıktılar. Bu tür atmosferlere alıştıklarını, sıkıntı