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HaberlerSüper Lig Haberleri Serdar Ali Çelikler: "Trabzon'da çatıyı adamın başına yıkarlar"
20.01.2019 - 23:46 |

Serdar Ali Çelikler: "Trabzon'da çatıyı adamın başına yıkarlar"

"Pazar Akşamı Futbol" programının yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı ile ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.

Serdar Ali Çelikler: "Trabzon'da çatıyı adamın başına yıkarlar"
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CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programının yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Normal şartlarda Trabzon'da çatıyı adamın başına yıkarlar"

"Trabzonspor'da sene sonunda en başarılı yöneticiyi seçecek isem Ahmet Ağaoğlu'nu seçerim. Çünkü Trabzonspor'un başına geldiğinde 'Benden 3 yıl bir şey beklemeyin ve küçüleceğiz' dedi. Üstüne Yeni Malatyaspor'dan 5 gol yedi. Normal şartlarda Trabzon'da çatıyı adamın başına yıkarlar. Ancak hocasının ve kararının arkasında durdu. Hatta Onur ve Burak gibi oyunculardan vazgeçebileceğini göstererek bu takıma güvendiğini de gösterdi. Bunlar önemli şeyler."


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