Serdar Aziz: "Çok sinirliyim"

Süper Lig'de Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Serdar Aziz maç sonu açıklamalarda bulundu.

İptal edilen gol pozisyonuyla ilgili milli futbolcu, "Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan'ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu, yapacak bir şey yok. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık." dedi.

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