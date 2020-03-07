Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Serdar Aziz: "Çok sinirliyim"
07.03.2020 - 22:32 | | Skorer

Serdar Aziz: "Çok sinirliyim"

Süper Lig'de Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Serdar Aziz maç sonu açıklamalarda bulundu.

Serdar Aziz: "Çok sinirliyim"

Süper Lig'de Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Serdar Aziz maç sonu açıklamalarda bulundu.

İptal edilen gol pozisyonuyla ilgili milli futbolcu, "Ben sadece gol attığımı gördüm. Onun dışında faul mü, Ozan'ın eline mi çarptı, onu görmedim. Sevinemedik, iptal oldu, yapacak bir şey yok. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum, çok sinirliyim. Mücadele ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra da gol atmaya çalıştık. Gerçekten üzgünüz, kelimelerle bir şeyleri ifade edemiyoruz artık." dedi.

Serdar Aziz: Çok sinirliyim

Eljif Elmas'ın Liverpool'a Karşı En İyi Anları

    Ronaldinho'nun kelepçeli olarak götürüldüğünü anlar sosyal medyayı salladı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Max Kruse hastaneye kaldırıldı!

    Max Kruse hastaneye kaldırıldı!

    Beşiktaş, Atletico Madrid'e kaybetti!

    Beşiktaş, Atletico Madrid'e kaybetti!

    Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

    Adana Demirspor'da Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

    Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

    Beşiktaşlı Douglas ameliyat edildi

    Sıradaki Haber