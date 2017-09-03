03.09.2017 - 15:21 |
Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
Dün akşam oynanan Ukrayna maçında sakatlanan Serdar Aziz, Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.
İşte TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;
"A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.
Hırvatistan ile 5 Eylül'de yapılacak maç için Harkiv'den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir'e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü."