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03.09.2017 - 15:21 |

Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Dün akşam oynanan Ukrayna maçında sakatlanan Serdar Aziz, Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı.

Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

"A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan ile 5 Eylül'de yapılacak maç için Harkiv'den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir'e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul'a döndü."

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