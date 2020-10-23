Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Serdar Aziz'den anlamlı destek
23.10.2020 - 10:12 | | İSTANBUL,(DHA)

Serdar Aziz'den anlamlı destek

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, doğum günü öncesi iyilik hareketi başlattı. "Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım"

Serdar Aziz'den anlamlı destek
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz, 23 Ekim'de ailesi ve dostlarından doğum günü için hediye ya da organizasyon yapmalarını istemedi. 30 yaşına giren milli futbolcu, onun yerine iyilikpaylas.org'a girerek Türk Kanser Derneği için başlatılan kampanyaya destek olunmasını talep etti.

Serdar Aziz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Ekim benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük farketmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı, arkadaşlarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler" dedi.

Serdar Azizden anlamlı destek

    Pele'nin efsanevi kariyeri sizlerle...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Serdar Aziz'den anlamlı destek
      Serdar Aziz'den anlamlı destek
    2. Karabağ Sportif Direktörü Emrah Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı
      Karabağ Sportif Direktörü Emrah Çelikel: Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler bizleri çok sıcak karşıladı
    3. Son dakika | Galatasaray'dan Khvicha Kvaratskhelia harekatı!
      Son dakika | Galatasaray'dan Khvicha Kvaratskhelia harekatı!
    4. Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor
      Son dakika | Welinton, Al Hilal'e transfer oluyor
    5. Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!
      Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi"

    Cengiz Durmuş: "Dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçildi"

    Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!

    Son dakika - Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Fransa'da gündem oldu!

    Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!

    Son dakika - Trabzonspor’da Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe!

    Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...

    Quintero’nun menajeri Falcao için geldi! Statta maç seyretti...

    Sıradaki Haber