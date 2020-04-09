Serdar Gürler: "İspanya'ya dönmek isterim"

Bu sezonun flaş isimlerinden Göztepe'nin milli futbolcusu Serdar Gürler, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

Evde canı sıkılıyor tabi ama sağlığımız için çıkmamaya çalışıyoruz. Markete çıkıyoruz onda da poşetleri evin önünde 1 gün bekletiyoruz. Futbolu özledim tek kötü yanı o.

"Risk almaya gerek yok"

"Futbolcu olarak bakarsam ligler yarın başlasın diyeceğim ama insani olarak bakarsak bekleme taraftarıyım. Risk almaya gerek yok herkesin ailesi var."

"Evde ne kadar yaparsak yapalım top oynayamıyoruz. Ligler başlamadan önce 4 haftalık bir hazırlık çalışması gerekiyor. Yoksa büyük sakatlıklar yaşanabilir dönüşte. Sezon kampı gibi bir dönem geçirmemiz lazım."

"3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim"

İspanya macerasıyla ilgili olarak, "Göztepe'de daha mutluyum. Buradaki gösterdiğim performans İspanya'ya göre daha iyi. Allah izin verirse 3 sene sonra İspanya'ya dönmek isterim. Göztepe'de yarım kalmış hedeflerim var. Sözleşme bu sezon sonu sona eriyor. Konuşmalara başladık ama daha anlaşmaya varmadık. Hiçbir pürüz yok. Şu dönem geçsin her şey belli olur." dedi.

"İlk defa beni taraftar bu kadar çok istedi"

Fenerbahçe, Beşiktaş hedeflerin var mı sorusuna "Burası büyük kulüp zaten (Göztepe). Buraya gelmeden önce fırsatlarım oldu. Performansım beni İspanya'ya kadar yükseltti. Kendi planlamama göre ailemle görüşerek en güzeli ne ise ona göre karar verdim. Göztepe'yi bundan dolayı istedim. İlk defa beni taraftar bu kadar çok istedi. Göztepe'ye geldiğimde 10. sıradaydık son hafta ligde kaldık. Taraftar desteğini hiç çekmedi bizden. Seviyorum burayı."

"Şu an bile tüylerim diken diken oldu"

Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel'in açılışıyla ilgili olarak, "3 tane Antalya maçımız vardı ama biz Beşiktaş maçını düşünüyorduk. Stadın açılışı nasıl olacak diye. 95 yıldır insanlar burayı bekliyordu. Bize evimize dönüyoruz diyordu taraftarlar. Duygulanmıştım. Şu an bile ilk maçı düşününce tüylerim diken diken oldu inanır mısınız..." cevabını verdi.

"Avrupa'yı zorlarız"

"Geçen sene can çekişmiştik. Bu sene şanssızlığımız vardı onu kırdık. Tamer hoca ile yollar ayrıldı. İlhan hoca ile çıkışa geçtik. Oyunumuz ile izleyenlere zevk veriyoruz. İnanılmaz bir kenetlenme oldu. Taraftarımız çok kızıyor kaybedince ama unutmasınlar geçen seneye göre daha iyiyiz. Bizim bu sezon başında hedefimiz ligde kalmaktı. Açık konuşayım. 8. basamağı bir türlü geçemedik bu sezon. Tekrar başladığımızda bu açlıkla çok iyi devam ederiz. Avrupa'yı zorlarız. Burada hedefe her zaman en yüksektir."

"Süper Ligi'nde en beğendim Belhanda"

Süper Lig'de en başarılı bulduğun futbolcular kim sorusuna Serdar Vedat Muriç, kaleci olarak Beto, orta saha Soner Aydoğdu, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan defans olarak Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Skrtel, Caiçara. Süper Ligi'nde en beğendim futbolcu tarz olarak Belhanda'dır" cevabını verdi.

"La Casa De Papel, Breaking Bad gibi bir sürü dizi, film izliyorum bu aralar"

"Castro, Titi, Mossoro takımın en çok çalışkan futbolcuları"

"Takımın en komiği Alpaslan Öztürk. Bomba kendisi"

"Duysalar bizi öldürürler"

"Geçen sene Bursa maçına çıkacağız. O maçı kazanırsak ve Fener, Erzurum'u yenerse ligde kalıyoruz. O hafta kimse uyuyamadı. Sabah kahvaltıya geldik herkes ölü gibi. Alpaslan geldi müzik açtı. Mokali'yi açtı. Türklerin hemen hepsi oynamaya, canlanmaya başladı. Odaya çıktık. adada Ankara havasını açtık. Berkan abiye dedim ki şurada ölüm kalım maçına çıkacağız burada oynuyoruz. Duysalar bizi öldürürler. Ama çok iyi maç çıkardık. 0-0 berabere kaldık ve ligde kaldık. Bu sene de maçlardan önce müzik açamaya başladık.

"Tekrar imkanım olsa..."

"Elazığspor'daki Beşiktaş maçını tekrar oynardık. Çünkü o maçta küme düştük. Tekrar imkanım olsa o maça çıkıp kazanmaya oynardım. Ligde kalmaya çalışırdık."

Göztepe'in İhtişamlı Gürsel Aksel Stadyumu