Serdar Kesimal ve Ceyhun Rize'ye

Oboabona ve Viera gibi iki banko stoperinin sezon ortasındaki Afrika Kupası'na gidecek olmasından bu bölgeye kaliteli bir takviye yapmak isteyen Çaykur Rizespor Serdar Kesimal'la ilgileniyor.

Oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor. Ancak Mehmet Özdilek’in ısrarla istediği 25 yaşındaki savunmacı için Rize yönetimi bastırıyor. Karadeniz ekibi, orta saha için de Galatasaray’dan Ceyhun’u gündemine aldı. Ancak Sarı-Kırmızılılar’daki kadro belirsizliği şimdilik bu transferin önünü tıkıyor.

(Fanatik)