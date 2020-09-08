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08.09.2020 - 01:22 |

Serena Williams, ABD AçÄ±k'ta çeyrek finalde

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda ABD'li Serena Williams, 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Yunan Maria Sakkari'yi maÄŸlup ederek Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ±.Â

Serena Williams, ABD AçÄ±k'ta çeyrek finalde
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ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarda 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Serena Williams, 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Yunan Maria Sakkari'yi maÄŸlup ederek Ã§eyrek finale Ã§Ä±ktÄ±.Â 

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 8. gÃ¼nÃ¼nde 4. tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edildi.Â 

Kariyerinin 24. grand slam ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸmayÄ± hedefleyen 38 yaÅŸÄ±ndaki Serena Williams, Sakkari ile korta Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Rakibini 2 saat 28 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmada 6-3, 6-7 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-1 yenen Serena Williams, Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.

Serena Williams, ABD AÃ§Ä±kta Ã§eyrek finalde

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