Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
05.03.2019 - 14:09 | | BERLİN (AA)

Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarındanBayern Münih, Alman milli futbolcu Serge Gnabry'nin sözleşmesini 2022-2023 sezonun sonuna kadar uzattı.

Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
ABONE OL

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Serge Gnabry'nin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih’in menajeri Hasan Salihamidzic, 23 yaşındaki futbolcuyu uzun bir süre renklerine bağladıklarından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Gnabry, Bayern Münih’te oynadığı ilk yılında ileriye doğru büyük bir adım attı ve kulübün önemli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman milli futbolcu Gnabry de, Bayern Münih’te şampiyonluklar kazanmayı ümit ettiğini belirterek daha çok potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu sezon Bayern Münih’te oynadığı 29 resmi maçta toplam 8 gol atan Serge Gnabry, 2012-2016 yıllarında Arsenal, 2016-2017 döneminde Werder Bremen ve 2017-2018 yıllarında da Hoffenheim'da forma giymişti.

Roberto Baggio'nun Udinese'ye attığı müthiş gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu
    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu
  2. Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
    Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı
  3. Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
    Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
  4. Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
    Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
  5. Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
    Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'

Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Sıradaki Haber