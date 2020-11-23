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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Sergen Yalçın'dan flaş Adem Ljajic açıklaması...
23.11.2020 - 11:19 |

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan flaş Adem Ljajic açıklaması...

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın gündemini değerlendiren Yalçın, Adem Ljajic hakkında flaş sözler sarf etti.

Son Dakika | Sergen Yalçın'dan flaş Adem Ljajic açıklaması...
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ASpor canlı yayınına telefonla bağlanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın öne çıkan açıklamaları:

Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok.

Adem Ljajic'in ilk 11'de oynamasından daha önce antrenman yapabilmesi lazım" Adem Ljajic için yetensiz bir futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz değil ancak artık fiziksel olarak yeterli olmayan futbolcular tercih edilmiyor. Adem takımın dışında kaldı biraz, oynayamadı biliyorsunuz. Ljajic yeter ki oynamak istesin, mücadele etsin; mücadele etsin ve bizden formayı istesin ki biz de Ljajic'e o formayı verelim

Gençlerin önünü açalım diyorsunuz, gençleri oynatın diyorsunuz, iki tane genç kaleciyle oynuyorum sonra diyorsunuz ki kaleci transferi yapın. Nasıl olacak?

Bizim 3. kalecimiz 16 yaşında. O da iyi kaleci. Utku oynamasaydı o oynayacaktı. Biz kaleci transferi yapmayacağız. Risk almadan başarılı olamazsınız. Tekrar söylüyorum kaleye transfer yapmayacağım. Gençlerle devam edeceğim.

Fenerbahçe derbisi güzel bir maç olacak. Fenerbahçe kaliteli oyunculara sahip, fizik gücü de iyi. Şansı olan, daha fazla konsantre olan kazansın diyorum. Fenerbahçe'yi yenmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

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