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17.01.2020 - 07:39 | | SABAH

Sergen Yalçın ayrılığında Mehmet Ekici ve Oğuzhan detayı

BtcTürk Yeni Malatyaspor'da sürpriz bir şekilde yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yalçın'ın Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ve Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istediği ancak yönetimden veto geldiği iddia edildi.

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Sergen Yalçın'ın ayrılığının perde arkası da ortaya çıktı. Buna göre Sergen Yalçın, devreyi 24 puanda bitiren takıma takviye istedi. Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özyakup'un alınmasını talep etti. Ancak yönetim, "Ligde kalma sorunumuz yok, şampiyon da olamayız" diyerek oyuncuları veto etti. Bu anlaşmazlıkla başlayan süreç Sivas karşısında ağır yenilgiyle son buldu.

Sergen Yalçın ayrılığında Mehmet Ekici ve Oğuzhan detayı

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Sergen Yalçın ayrılığında Mehmet Ekici ve Oğuzhan detayı

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