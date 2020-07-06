Sergen Yalçın: "Başkanla aramızda fikir ayrılığı yok"

Süper Lig'de Kayserispor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var ama hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Hata yapabilirler. Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik, olmadı."

"Başkanla aramızda fikir ayrılığı yok"

"Basında başkanla aramızda problemler var gibi haberler çıktı. Başkanla aramızda fikir ayrılığı yok. Sadece ifade ediş şekillerimiz farklı. Başkan biraz yanlış anlaşılıyor sanırım. Önümüzdeki sezon için yeniden yapılanma olacak gibi. Öyle görünüyor."

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