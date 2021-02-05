Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’

SERDAR SARIDAĞ

Vodafone Park’taki sürpriz Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Fraport TAV Antalyaspor’la deplasmanda berabere kalarak, 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını teselli etti. Son 2 maçta yaşanan puan kayıplarının tamamen şanssızlık olduğunu belirten Yalçın’ın, “Sizler maçı kazanmak için her şeyi yaptınız ancak olmadı. Futbol olarak bir eksiğimiz yok. Bizim yapmamız gereken tek şey, şansımızı yeniden yakalamak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı hoca maçlardaki gollük fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sergen Yalçın’ın, “Mesela Larin’in ilk yarıdaki pozisyonu gibi fırsatları çok daha garanti bir şekilde gole çevirmemiz gerekiyor. Biliyorum o anki heyecanla ve düşünceyle farklı bir şeyler yapılmak isteniyor ama bize karşı kapalı oynayan rakipler karşısında yakalanan pozisyonları bu şekilde harcamamalıyız. Daha rahat pozisyonda bulunan arkadaşlarınıza bakmalısınız. Bizim tek ihtiyacımız erken gelen bir gol. Artık maçlar bu şekilde geçecekmiş gibi hareket etmeliyiz. 90 dakikaya baktığımızda o katı savunmayı geçebilmek için var gücünüzle mücadele ettiniz. Sizin bu kazanma isteğiniz beni gelecek için daha da umutlandırıyor” diye konuştuğu bildirildi.

Sergen Yalçın, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Savaşımız daha yeni başlıyor. Hep birlikte sonuna kadar savaşacağız” diyerek, oyuncularına olan inancını dile getirmişti.

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