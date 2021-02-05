Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’
05.02.2021 - 07:00 |

Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Antalyaspor maçından sonra oyuncularını teselli ederken, “Sizler kazanmak için her şeyi yaptınız. Futbol olarak bir eksiğimiz yok. Bizim yapmamız gereken tek şey şansımızı yeniden yakalamak” diye konuştu

Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Vodafone Park’taki sürpriz Trabzonspor mağlubiyetinden sonra Fraport TAV Antalyaspor’la deplasmanda berabere kalarak, 2 maçta 5 puan kaybeden Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından soyunma odasında oyuncularını teselli etti. Son 2 maçta yaşanan puan kayıplarının tamamen şanssızlık olduğunu belirten Yalçın’ın, “Sizler maçı kazanmak için her şeyi yaptınız ancak olmadı. Futbol olarak bir eksiğimiz yok. Bizim yapmamız gereken tek şey, şansımızı yeniden yakalamak” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Siyah-beyazlı hoca maçlardaki gollük fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Sergen Yalçın’ın, “Mesela Larin’in ilk yarıdaki pozisyonu gibi fırsatları çok daha garanti bir şekilde gole çevirmemiz gerekiyor. Biliyorum o anki heyecanla ve düşünceyle farklı bir şeyler yapılmak isteniyor ama bize karşı kapalı oynayan rakipler karşısında yakalanan pozisyonları bu şekilde harcamamalıyız. Daha rahat pozisyonda bulunan arkadaşlarınıza bakmalısınız. Bizim tek ihtiyacımız erken gelen bir gol. Artık maçlar bu şekilde geçecekmiş gibi hareket etmeliyiz. 90 dakikaya baktığımızda o katı savunmayı geçebilmek için var gücünüzle mücadele ettiniz. Sizin bu kazanma isteğiniz beni gelecek için daha da umutlandırıyor” diye konuştuğu bildirildi.
Sergen Yalçın, Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Savaşımız daha yeni başlıyor. Hep birlikte sonuna kadar savaşacağız” diyerek, oyuncularına olan inancını dile getirmişti.

Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Ahmet Nur Çebi Dorukhan'ı açıkladı! 'Fenerbahçe'ye giderse üzülürüm'

Aboubakar ve Rosier'in Eğlenceli Kar Savaşı

Abdullah Avcı: "Bugün dördüncülüğe geldik"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Çebi: Taş üstünde taş bırakmam
    Çebi: Taş üstünde taş bırakmam
  2. Yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!
    Yeni transferler Fenerbahçe maçında ilk 11'de!
  3. Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor!
    Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor!
  4. Fenerbahçe'de Gustavo satrancı!
    Fenerbahçe'de Gustavo satrancı!
  5. Zamalek'tan Mohamed transferinde sözleşme oyunu!
    Zamalek'tan Mohamed transferinde sözleşme oyunu!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’

Sergen Yalçın: ‘Bizim tek eksiğimiz şans’

Son dakika - Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 2. yarıda oynayacak!

Son dakika - Mesut Özil, Galatasaray derbisinde 2. yarıda oynayacak!

Mustafa Cengiz: 'Kafama sıkar giderim'

Mustafa Cengiz: 'Kafama sıkar giderim'

Londra derbisini Chelsea kazandı!

Londra derbisini Chelsea kazandı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet