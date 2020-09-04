Sergen Yalçın: "Bölgesel olarak eksiklerimiz var"

The Land of Legends turnuvasında Antalyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Ligin 3 veya 4. haftası..."

"İyi bir hazırlık maçı oldu. Bugün genç arkadaşlarımızı da kullandık. İlkay gol attı. Onu da tebrik ederim. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Ligin 3 veya 4. haftası daha hazır bir Beşiktaş ortaya çıkar diye düşünüyorum."

"Bölgesel olarak eksiklerimiz var. Zaman içerisinde tamamlarız diye düşünüyoruz. Oyunsal anlamda da kendimizi geliştiriyoruz ve fiziksel olarak güçleniyoruz."

İşte Beşiktaş'ın 2020-21 Sezonu Formaları