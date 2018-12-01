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01.12.2018 - 00:08 | | DHA

Sergen Yalçın: Böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Devre arasında oyuncularımı uyardım"
Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kimse maç kaybetmek istemez. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta ise maalesef kaybettik. Kimse kaybetmek istemez. Kazanamasak da 1 puan almak istedik. Oyun istediğimiz gibi başladı. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. İlk 45 dakikada çok fazla pozisyon yoktu. İkinci periyot bizim için iyi olmadı. Çok fazla basit hata yaptık. Penaltı ve ikinci golde bu basit hatalardandı. İlk yarıda da bunun sinyallerini verdi takım. Ben de devre arasında oyuncularımı basit hata yapmamaları konusunda uyardım.

"Böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin"

"Ortada geçen bir oyun vardı. Mücadele ağırlıklı bir oyun. Bu tür müsabakalarda böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin. İkinci yarıda iki gol de basit hatalardan geldi. Genel olarak bakarsak top bizde kalmıyor. Koşu mesafelerimiz düşük. Bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çok kısa mesafelerde bunları düzeltmek zor. Geçen haftaki galibiyet bize biraz nefes aldırmıştı ama bu haftaki yenilgi bizi yine zora düşürdü. Çok kötü yerde de değiliz. Bunu pozitife de çevirebiliriz. Çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzde zorlu bir periyot var. Bu maçlardan ne alabilirsek alacağız. İlk yarı bitiminde 20 puan hedefimiz var. Şu anda 15 puanımız var, bakalım 20 puanı bulabilecek miyiz? Daha fazla çalışıp daha fazla konsantre olacağız. Umarım istediğimiz pozisyona bir an önce geliriz" dedi.

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