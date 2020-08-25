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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: "Bu kadar art niyetli hakemleri göremezsiniz"
25.08.2020 - 23:23 |

Sergen Yalçın: "Bu kadar art niyetli hakemleri göremezsiniz"

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Transferler tabi gerçekleşmedi. Kısıtlı bir kadroyla geldik buraya. Transferler olsaydı çok farklı olur muydu: Olabilirdi de olmayabilirdi de. Onu kestirmek güç"

"Hakemler inanılmaz kötü bir yönetim gösterdi. Bu kadar art niyetli hakemleri böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında göremezsiniz. 7 numaranın 3 kez atılması lazımdı.

"Ersin'in kurtardığı çok ciddi pozisyonlar var, sonuç çok farklı da olabilirdi. Sonradan maçı eşitleyebilirdik ama olmadı."

"Çok basit goller yedik, belki biri ofsayttı, VAR olsa, ofsayt ile kesilebilirdi. Bir tane penaltı var, yüzde 100 penaltı diyorlar. Ben kenardan göremedim, herkes penaltı diyor, penaltı verse, 3-2'ye çevirsek oyuna ortak olabilirdik."

Sergen Yalçın: Bu kadar art niyetli hakemleri göremezsiniz

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