Sergen Yalçın: "Bunu nasıl atlatacağız..."

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da geçerdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, yayıncı kuruluş canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımızın durumu çok kötü"

"Dün gece hiç uyumadık, ailemizden birisini kaybettik, acımız çok büyük. Çok üzüldük, bugünkü törende de kimse ne olduğunun farkında değil gibi, anlayamadık hala ne olduğunu, oyuncularımızın durumu çok kötü. Kader diyeceğiz, söylenecek fazla bir şey yok.

"Bunu nasıl atlatacağız..."

"Bunu nasıl atlatacağız, onu düşünüyoruz. Olay anında herkes buradaydı zaten. Çocukların psikolojisi çok kötü. Kalan haftalarda bunun altından nasıl kalkarız, nasıl antrenman yapıp maça çıkarız, bilemiyorum. Çok çalışkan, pozitif, güleryüzlü, karakterli bir çocuktu.

"Bu izinler rutin izinler"

"İzin konusuyla ilgili konuşmalar olmuş. Bu izinler rutin izinler. Deplasmana gittik, bir sonraki maçımız pazartesi ve bu izinler veriliyor. Bu izin sonrası oyuncular dağılıyor. Bu izinleri geçen sene de, ondan önceki sene de veriyorduk."

"Biz maç oynayacak durumda değiliz"

"Biz maç oynayacak durumda değiliz. Kararı başkanımız verir ama oyunculara nasıl antrenman yaptıracağız bilmiyorum. Her gün burada olduğunuz insan artık yok, bunun altından haftaya da bir sonraki hafta da kalkamayız. Bunu atlatamazsınız, nasıl atlatacaksınız..."