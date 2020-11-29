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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın çıldırdı! İlk yarı sonrası olay sözler...
29.11.2020 - 20:09 |

Sergen Yalçın çıldırdı! İlk yarı sonrası olay sözler...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk yarısının ardından adeta çılgına döndü.

Sergen Yalçın çıldırdı! İlk yarı sonrası olay sözler...
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Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk yarının son anlarında yaşanan pozisyonun ardından çılgına döndü.

Maçın 4. hakemiyle sert bir diyaloğa giren Yalçın, ilk devrenin son düdüğünün ardından zor sakinleştirildi.

Soyunma odasına zorla götürülen teknik adamın maçın 4. hakemine "Benim atağımı neden kesiyorsun?" diye bağırdığı duyuldu.

Sergen Yalçın çıldırdı İlk yarı sonrası olay sözler...

 

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