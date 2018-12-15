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Haberler Alanyaspor Haberleri Sergen Yalçın: Deplasmanda 1 puan iyidir
15.12.2018 - 16:32 |

Sergen Yalçın: Deplasmanda 1 puan iyidir

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasından Ç. Rizespor'la oynanan mücadelede 1 puan alan Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: Deplasmanda 1 puan iyidir
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Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, psikolojisi zor bir maç olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İki taraf içinde önemli bir puan mücadelesi oldu. Pozisyonlar, goller, atılamayanlar vardı. Karmaşık bir maç oldu. Verdiğimiz pozisyonlar çok iyi değil bizim için. Deplasmandan alınan bir puan iyidir. İki taraf içinde zor bir maçtı. Kaybedebilirdik de, kazanabilirdik de. Alabildiğimiz kadar puan alıp ligin devresine girmek istiyoruz. Sonrasında kafamızda takviyeler, transferler var.”

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