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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: Derbileri favoriler değil, yüreğini koyan kazanır
28.11.2020 - 09:19 | | Fanatik

Sergen Yalçın: Derbileri favoriler değil, yüreğini koyan kazanır

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını derbiye, “Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe favori gösteriliyor. Ama favoriler değil, sahaya yüreğini koyanlar kazanır” sözleriyle hazırlıyor.

Sergen Yalçın: Derbileri favoriler değil, yüreğini koyan kazanır
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularını en iyi şekilde motive etmeyi sürdürüyor. Başarılı hocanın dün de futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi.

Yalçın’ın, “Trabzonspor ve Başakşehir maçlarında olduğu gibi bu kez de Fenerbahçe favori gösteriliyor. Maçtan önce favori gösterilenler değil, sahaya yüreğini koyanlar kazanır. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtalım ve oyun boyunca mücadeleyi bırakmayalım. Herkes sadece işine odaklansın. Bizim için oldukça kritik bir karşılaşma olacak. Kazanarak yolumuza devam edelim” sözleriyle oyuncularına son uyarılarını yaptığı kaydedildi.

Sergen Yalçın: Derbileri favoriler değil, yüreğini koyan kazanır

 

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