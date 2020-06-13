13.06.2020 - 16:27 |
Son dakika! Sergen Yalçın ezber bozdu! Caner Erkin bu akşam...
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu gece oynanacak Antalyaspor maçı öncesinde ilk 11'de sürpriz değişikliklere gidecek. Caner Erkin'in yerine genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın görev alması bekleniyor...
Serdar Sarıdağ/Skorer
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularına son uyarılarını yaptı. Deneyimli teknik adam, şut istatistiği açısından ligin en iyi ekiplerinde birine karşı oynayacaklarını söyleyerek uyarılarda bulundu.
Kalede Ersin'i, forvette Güven'i oynatacak olan Sergen Yalçın, Adem Ljajic ile Caner Erkin'e ilk on birde şans vermemesi bekleniyor. Siyah - beyazlı teknik adam sakatlığı geçmesine rağmen N'Koudou'yu ilk onbirde oynatmamayı düşünüyor. Sergen Yalçın sol bekte ise Rıdvan'ı görevlendirecek.
İŞTE MUHTEMEL 11: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Lens, Boyd, Elneny, Atiba, Boateng, Güven