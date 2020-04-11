Sergen Yalçın genç futbolcu avında! 15 gündür...

BİLAL MEŞE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yardımcıları ve scout ekibi ile birlikte yaklaşık 15 gündür dünyanın en geniş kapsamlı futbolcu veri tabanı olan Wyscout sistemi üzerinden yetenekli genç oyuncu arıyor.



Koronavirüs günlerinde evine kapanan ve ekran başında bol bol oyuncu izleyen Yalçın tüm bölgeler için maliyeti düşük genç isimler bakıyor. Gelecek sezon daha ofansif bir kadro oluşturmak isteyen siyah-beyazlı hocanın bu nedenle özellikle golcü arayışına ağırlık verdiği ifade ediliyor.

Fiorentina’dan kiralanan Boateng’in takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Sergen Yalçın, sadece Burak Yılmaz ile Umut Nayir’in yer aldığı hücum hattını mutlaka güçlendirmek istiyor. Deneyimli hocanın, Wyscout üzerinden çok kapsamlı şekilde izlediği bazı forvetleri beğendiği öğrenildi. Golcü listesini şekillendirmeye başlayan Yalçın’ın uzun bir süre daha arayışlarını sürdüreceği kaydedildi. Beşiktaş’ın hocası çalışmalarını tamamladıktan sonra listesini yönetime verecek.

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