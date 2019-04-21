Sergen Yalçın: "Harun bu akşam çok şanslıydı"

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Bu galibiyeti başkana armağan ediyoruz"

"Başkanımızın doğum günüydü, kazanmayı çok istiyordu, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Oyunun provasını hafta içi yaptık. Fenerbahçe'yi oyuna başlatmamak için plan yaptık. Baskıdan çıkma ihtimallerinin düşük olduğunu düşündük. Bu planın doğru olduğunu gördük."

"Harun bu akşam çok şanslıydı"

"Agresif ve temaslı oyuna çalıştık. Çünkü futbol böyle oynanıyor. İç sahada hiç yenilmedik. Güzel bir oyun oldu. Daha da rahat kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları harcadık. Harun bu akşam çok şanslıydı. Biz 3 puanı isteyen taraftık. Dışarıdan bu görüldü."

"Müthiş maç oynadık"

"İstemek, mücadele etmek olmadan bu planları gerçekleştirmek zor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş maç oynadık. Oyunun her anında oyunun içindeydik. Kenarda maç boyunca sürekli oyunun içindeydik"

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, gösterdikleri özveri ve mücadeleden dolayı oyuncularını kutladığını belirtti.



Takımı için çok olumlu 90 dakika olduğunu, bütün istediklerini sahaya yansıttıklarını ifade eden Yalçın, şöyle konuştu: "Her şeyi oyuncularım çok doğru bir şekilde sahaya yansıttılar. Özellikle ikinci bölgedeki baskıyla kazandığımız toplarla yapacağımız ataklar... Fenerbahçe'ye baskı yapıp uzun oynatmak istedik. Arkada uzun oynanan topları çok kolay alabileceğimizi biliyorduk. Bunlar oyun kurma anlamında çok önemli. Bu akşam birçok alanda çok başarılı istatistiklerimiz var. İyi bir galibiyet oldu. Puan cetvelinde de tamamen güvenli bölgenin içine girdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Daha önümüzde zor bir beş hafta var. Tabii ki bu galibiyetin mutluluğunu 1-2 gün yaşayacağız. Ondan sonra çok çabuk önümüzdeki müsabakalara hazırlanmak istiyoruz. Puan cetvelinde herhalde 5. sıraya çıktık. Bunu ne kadar koruyabileceğimizi kalan beş hafta daha net gösterecek. İlk 10 içinde bitirirsek kendimizi başarılı görürüz. Umarım sezonu iyi bir yerde bitiririz."

"Avrupa kupaları neden olmasın"

Turuncu-yeşilli takımın teknik direktörü, Avrupa kupaları hedefiyle ilgili soru üzerine kalan beş haftadaki maçlarının çok zor olduğunu belirtti.



Ligi 5. bitirenin Avrupa kupalarına gitmesinin henüz netleşmediğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti: "Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Gereken mücadeleyi göstereceğiz. Beşinci mi oluruz onuncu mu oluruz onu bilemeyiz. Kalan beş haftada iyi bir performans sergilersek neden olmasın. Hep beraber göreceğiz. İddialı konuşmayı sevmiyorum. Çünkü, alabileceğimizin maksimumunu almaya çalışıyoruz. Kolay değil. Şu anda iyi bir grafik üzerinde gidiyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren çok fazla düşüşü yaşamadık. Çok fazla çıkış da yaşamadık. Çok arzu edilen bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah sonunu hayırlı bir şekilde görürüz."