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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’
12.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Hatay deplasmanında savunmada zaman zaman problem yaşadıklarının altını çizdi, “Bu yarışta puan kaybetmek de var. Biz geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik” dedi.

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’
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SERDAR SARIDAĞ

Atakaş Hatayspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalarak, Süper Lig’de yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisini noktalayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından hem futbolcularıyla hem de yönetimle bir durum değerlendirmesi yaptı. Siyah-beyazlı hocanın, Hatay’ın hiç de kolay bir deplasman olmadığının altını çizerken, beraberlik golünü çabuk yemeleri yüzünden planlarının sekteye uğradığını dile getirdiği vurgulandı.

Özellikle savunmada yaşanan konsantrasyon eksikliğinin üzerinde duran Yalçın’ın, “Oyundan bir an için bile koptuğunuzda, telafisi zor hatalara neden olabilirsiniz. Elbette bu yarışta puan kaybetmek de var. Ama çıkaracağımız dersler de bulunuyor. Biz geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik. Oyuncu değişikliği hakkım varken yapmadım çünkü ceza sahasına sürekli ortalar geliyordu. Aboubakar ve Larin her ortaya yanıt vermeye çalıştı. Bazen oyunun gidişatı sizin değişiklik yapmanızı gerektirmeyebilir” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Teknik patron Sergen Yalçın’ın ayrıca topun oyunda kalma süresi konusunda da şikayetçi olduğu öğrenildi. Sadece Atakaş Hatayspor maçı değil birçok müsabakada rakiplerin zamandan çalma ve oyunu soğutma konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirten deneyimli hocanın, bu duruma bir çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade ettiği belirtildi.

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’

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