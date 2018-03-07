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07.03.2018 - 00:26 | | KONYA (AA)

Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bir günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular antrenmanda 6'ya 3 pas ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman daha sonra 3 takımdan oluşan turnuva maçlarıyla sona erdi.

Antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanılan Petar Filipovic katılmadı. Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalışırken Mustapha Yatabare ise takımla çalıştı.







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