07.03.2018 - 00:26 | | KONYA (AA)
Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.
Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak yeşil-beyazlılar, bir günlük iznin ardından çalışmalarına başladı.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular antrenmanda 6'ya 3 pas ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman daha sonra 3 takımdan oluşan turnuva maçlarıyla sona erdi.
Antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanılan Petar Filipovic katılmadı. Amir Hadziahmetovic takımdan ayrı çalışırken Mustapha Yatabare ise takımla çalıştı.