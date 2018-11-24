Sergen Yalçın: "İlk bölümde biraz bocaladık gibi ama..."

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 5-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, takım olarak birçok şeyi çok iyi yaparak kazandıklarını söyledi.



Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.



Başlangıçların önemli olduğunu dile getiren Yalçın, "Yaklaşık 10 günden beri takımla çalışıyoruz. Çok büyük ara olmasa da milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle oyun anlamda." dedi.



Yalçın, maçın biraz farklı geçtiğini ve kendisinin de beklemediği bir skorla kazandıklarını ifade etti.



Takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, şunları kaydetti: "Bir şey yapacaksak takım olarak yapmak istiyoruz. Hücumu da savunmayı da baskıyı da hep birlikte yapmalıyız. Bunu oyunculara aşılamaya çalıştık, 10 günde. Özelikle antrenmanlarımız buna yönelikti. Birlikte oynamaya yönelikti. Bugün gerçekten bizim için çok iyi bir oyun oldu. İlk bölümde biraz bocaladık gibi ama birçok pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tamamen öz güvenimizi kazandık. İkinci yarı ilk yarıya göre iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Yani istediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman düşürdük. Pozisyonlara fazlaca girdik. Bugün için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız."