Sergen Yalçın: "İnanılır gibi değil"

Süper Lig 27. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"İnanılır gibi değil"

"İstatistik konuşmayı sevmiyorum, tabelaya bakıyoruz. 2-1 mağlup olduk, istatistikler ikinci planda kalıyor. İlk yarıda takımı anlamak mümkün değil. Hangi kafada sahaya çıktılar, hangi mentaliteyle oynuyorlar, inanılır gibi değil."

"Ersin iyi bir kaleci olacak, gollerde hatası yok"

"İkinci yarı daha iyi oynadık. 5-2 bitebilirdi ama olmadı. Antalyaspor'u da tebrik ederim. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Ersin ve Rıdvan'dan memnunum. Ersin iyi bir kaleci olacak, gollerde hatası yok. Rıdvan da Beşiktaş'a çok iyi şeyler yapabilir."

"İstediğimizi yapmayanlar gidecek"

"Diğer oyuncuların konsantrasyon sorunu yaşadı. Top rakipteyken nazik savunma yapıyoruz. Üç aylık sürede 5 oyuncumuz yurt dışındaydı. İstediğimizi yapmayanlar gidecek. Bazı oyuncuları beklentilerimizi karşılayamadı. Gelecek senenin planlarını yapacağız."

"İyi bir son vuruş yapmak çalışmakla olmaz. Gökhan Gönül bile iki gol atabilirdi. Antalyaspor daha iyi organize oldu. Kafa olarak sahada sıkıntılar yaşadık, gollere odaklanamadık. 1-2 genç Beşiktaş'a kazandırmak istiyoruz, umarım Beşiktaş'a faydaları olur."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Bir şey yapmadık. Konsantre olmakta zorlandık. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Bazı maçlarda bu tür oyunlar çıkabilir." dedi.

İkinci yarıda oyunu çevirebilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

"Oyunu çevirmek için hamle yaptık. Baskılı oynadığımız, pozisyonlara girdiğimiz bir ikinci yarı oynadık. Çevirebilirdik ama fırsatları kullanamadık. Üzgünüz, beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıdaki performansı, kimliklerinin çok uzağındaydı. Futbolcularımızın oyun anlayışlarını çözmeye başladık. 'Kim kalmalı?' konusunda plan yapmaya başlayacağız. İstatistik önemli ama ben çok girmiyorum. Futbol skor oyunudur. Maçı kaybetmişsen, istatistiğin önemi yoktur. Daha fazla çalışıp, savunmada yaptığımız hataları ve rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Üç aylık süreçte yurtdışına giden oyuncularımız oldu. Onları hazırlamakta zorlandık."

"Güven için işler bugün iyi gitmedi"

Güven Yalçın'ın beklentilerin uzağında kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Güven çok genç bir arkadaşımız, güvendiğimiz bir oyuncu. Bugün onu kullandık ama beklentinin çok uzağındaydı. Bizim gibi camialarda oynayacak santrforun orada çok iyi işler yapması lazım. Maalesef, Güven için işler bugün iyi gitmedi. Umarım kendisini yakında toparlar." ifadelerini kullandı.

Taraftar olmamasına rağmen iç saha müsabakasını kaybetmemeleri gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Taraftar bulunduğu zaman işler farklı olurdu ama iç sahada kazanmalısınız. Birçok pozisyona girdik ikinci yarıda. Yediğimiz goller şanssızlıktı. Bizim 20 pozisyonumuz var, o şans bize gelmedi." şeklinde konuştu.

Bugün ilk kez siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ve genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın performansını da değerlendiren Sergen Yalçın, "Ersin bana göre güven veren bir görüntü sergiledi. Yediği gollerde hatası olduğunu düşünmüyorum. Rıdvan genç, çabuk ve cesaretli bir oyuncu. İkisinin de performansından memnunum." diyerek sözlerini tamamladı.