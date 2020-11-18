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18.11.2020 - 01:03 |

Sergen Yalçın, istediği 2 kaleciyi açıkladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kaleci transferi ve takımdaki isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, istediği 2 kaleciyi açıkladı
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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, transfer döneminde takıma kazandırmak istedikleri iki kaleciyi canlı yayında açıkladı.

Sergen Yalçın açıklamasında; "Serkan Kırıntılı'yı alabilirdik Konya'dan, Volkan Babacan'ı alabilirdik Başakşehir'den ama olmadı. Biz de Ersin ve Utku ile devam etme kararı aldık. Bu bir risk mi? Risk evet, biz riskli iş yapamayacak mıyız? Genç oyunculara güvenmek yanlış mı?" dedi.

Sergen Yalçın, istediği 2 kaleciyi açıkladı

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