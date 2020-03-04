Sergen Yalçın, Jacob Andona için onay verdi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda İstanbul'a gelen ve A Takım ile antrenmana çıkan Jacob Andona'nın menajeri Mesrun İzzet, Radyospor'a konuştu.

İzzet: "Oyuncu şu an Nijerya'da. 1 ay içerisinde Türkiye'ye geri gelmesini bekliyoruz. Yüzde 100 Beşiktaş için gelecek diyemeyiz. Beşiktaş şu an Jacob'un yaşını doldurmasını bekliyor" dedi.

Mesrun İzzet: "Beşiktaş'ta tüm hocalar transfere onay verdi"

17 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun menajeri, "Jacob Andona 1 Mayıs'ta 18 yaşında oluyor. Böylece önünde profesyonel sözleşme imzalaması için hiçbir engel kalmayacak. Yeni sezon için Beşiktaş ile anlaşılır veya anlaşılmaz diyemeyiz. Ama benim edindiğim bilgilere göre; Beşiktaş'ta tüm hocalar transfere onay verdi. En kısa sürede, hızlı bir şekilde A Takıma çıkmasını istiyorlar. Biz de bu konuda elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Diğer takımlar transfer için bizi arıyor"

Diğer takımların arayıp Jacob Andona hakkında bilgi edinmek istediğini belirten İzzet, "Büyük takımlar ve Anadolu takımları bizi arıyor. Oyuncunun durumunu, nasıl alabileceklerini, şartlarımızı soruyorlar. Biz de Beşiktaş'tan haber gelmediği sürece onlara bilgi veremeyeceğimizi söylüyoruz. Öncelik Beşiktaş'ta." ifadelerini kullandı.

"Bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum"

Orta sahanın her yerinde görev alabilen genç yeteneğin transfer koşullarıyla ilgili konuşan menajer, "Biz Beşiktaş'tan haber bekliyoruz. Oyuncun kulübü açısından ücrette bir sıkıntı olacağını tahmin etmiyorum." dedi.

Andona Jacob kimdir?

Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.