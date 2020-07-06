Sergen Yalçın: "Kayserispor’un formu bizim bahanemiz olamaz"

SERDAR SARIDAĞ

Denizlispor’un ardından Konyaspor’u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefi yolunda iki zorlu engeli kayıpsız geçen Beşiktaş bugün Kayserispor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligde kalabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyan ve son 8 maçta elde ettiği 5 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken rakipleriyle oynayacakları maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı hocanın, “En zor maçlarımızdan birini oynayacağız. Rakibin düşme hattında yer alması ve son dönemdeki formu bizim bahanemiz olamaz. Biz rakip kim olursa olsun çıkıp kazanmak zorundayız. Başka bir sonuç aklımızdan bile geçmemeli” dediği öğrenildi.







Kalan 5 maçın tamamını kazanarak Beşiktaş’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşımak isteyen Sergen Yalçın’ın, “5’te 5 yaparsak sezon sonunda hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde olabiliriz. Bu yüzden kalan maçlar, ne kadar zor olursa olsun kazanmaya mecburuz. Lig bitsin diye oynamıyoruz. Gelecek adına hedeflerimiz var ve bunun için maç, maç yolumuzda ilerlemeliyiz” ifadelerini kullandığı bildirildi.



Yüksek tempo

Sergen Yalçın, Kayserispor karşısında alınacak bir galibiyetin hedeflere ulaşma yolunda önlerini açacağını da dile getirdi. Deneyimli teknik adam özellikle hücum hattındaki futbolculardan tempoyu sürekli yüksek tutarak, girdikleri pozisyonları gole çevirmelerini istediğini sözlerine ekledi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin