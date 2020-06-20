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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: "Küçülmeye gitmiyoruz"
20.06.2020 - 23:35 |

Sergen Yalçın: "Küçülmeye gitmiyoruz"

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederken maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, Burak Yılmaz ve N'Koudou ile ilgili övgülerde bulundu. Öte yandan Yalçın, "Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak" dedi.

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Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup ederken maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi"
"Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız birbirine yardım etti. Onlara teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya bakacağız."

"Burak Yılmaz golü bir oyuncu, gol atması normal. Oynattığımız santrforun sadece gol atması yeterli değil. Bugün yapılabilecek her şeyi yaptı. İkinci yarı özellikle çok iyiydi. Önümüzde 6 maç var, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz."

"Fantastik bir gol attı"
"Kevin N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Abdoulay Diaby de attı. Zaman zaman kenar oyuncuları iyi işler yaptı ama süreklilik önemli. 34 maç oynuyoruz, iyi istatistikler lazım."

"Küçülmeye gitmiyoruz"
"Sadece genç olduğu için bir oyuncunun Beşiktaş'ta oynayamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Küçülmeye gitmiyoruz. Farklı algı yaratmasınlar"

Sergen Yalçın: Küçülmeye gitmiyoruz

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