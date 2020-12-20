Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın: "Ligin seyrini değiştirebiliriz"
20.12.2020 - 12:41 |

Sergen Yalçın: "Ligin seyrini değiştirebiliriz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu

ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BB Erzurumspor maçı öncesi oyuncularını uyardı

Kesinlikle puan kaybı istemediğinin altını çizen usta hoca, "Erzurum'un alt sıralarda olması sizi yanıltmasın, rehavete kapılmayın. Denizi geçtik derede boğulmayalım. Yeni bir seri yakalayabilirsek ligin seyrini değiştiririz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcının ayrıca antrenmanın ardından savunma oyuncuları ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

GELECEĞE BAKALIM

Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetine imza atmak için gittiği Aytemiz Alanyaspor deplasmanından puansız ayrılan Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın maçtan sonra, "Geçmişe takılmadan, geleceğe bakalım" dediği ortaya çıkmıştı

Yöneticilerle yaptığı görüşmede bazı hakem kararlarını değerlendiren Sergen Yalçın'ın, "Saha içinde biz elimizden geleni yaparız. Bu maçta yenilmiş olabiliriz fakat bu sezon oyuncularıma çok güveniyorum. Çok özverili oynuyorlar. Bizim tek endişemiz son haftalarda aleyhimize yapılan hakem hataları. Puan kaybettiğimiz maçlardaki bazı hakem hataları çok kritikti" diye konuştuğu öğrenildi.

Sergen Yalçın: Ligin seyrini değiştirebiliriz

    ?rel=0
    Uzay Gökerman: "Mert Hakan'a haddini bildirmek gerekiyor"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe Beko'dan büyük fark!
      Fenerbahçe Beko'dan büyük fark!
    2. G.Saray HDI Sigorta rahat kazandı
      G.Saray HDI Sigorta rahat kazandı
    3. Galatasaray'da Göztepe mesaisi
      Galatasaray'da Göztepe mesaisi
    4. Alanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı
      Alanya maçı öncesi kadrodan çıkarıldı
    5. Malatya'yı Adem Büyük sırtlıyor
      Malatya'yı Adem Büyük sırtlıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

    Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

    Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere!

    Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere!

    Adil Rami'den flaş Fenerbahçe sözler: Oynatılmadım çünkü...

    Adil Rami'den flaş Fenerbahçe sözler: Oynatılmadım çünkü...

    Adem Büyük’ten takımın skor yüküne büyük katkı

    Adem Büyük’ten takımın skor yüküne büyük katkı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet