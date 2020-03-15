Sergen Yalçın motive etti! ‘Biz kazanalım’

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın başında ilk derbi sınavını bugün Galatasaray’a karşı verecek olan Teknik Direktör Sergen Yalçın tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Şampiyonluk yarışına iddialı biçimde katılabilmek için kazanmak zorunda olduklarını düşünen Yalçın, futbolcularıyla yaptığı son motivasyon toplantısında derbideki hedeflerini iyi futbol ve üç puan olarak açıkladı.



Mağlup oldukları Medipol Başakşehir ve berabere biten Trabzonspor maçlarında oyun olarak rakiplere büyük üstünlük sağladıklarını hatırlatan siyah-beyazlı hocanın, “Şampiyonluk yarışındaki Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında iyi oynayan taraf bizdik ama rakiplerimiz avantajlı skorlar elde ettiler. Bu kez aynısı olmasın. Derbide iyi oynuyorsak maçı da kazanmamız gerekir. Bu galibiyet kayıplarımızı telafi edebilir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Teknik patron Sergen Yalçın, derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde ilerleyen haftalarda çok farklı bir pozisyonda olabileceklerini de dile getirdi. Deneyimli hocanın, “Bundan sonraki haftalarda çok sürpriz sonuçlar çıkabilir. Fırsatı iyi kullanalım ve bu kez kazanan taraf biz olalım” diye konuştuğu vurgulandı. Bu arada Yalçın’ın, Galatasaray’ın forvet oyuncularına şans tanımamaları konusunda Vida ve Ruiz başta olmak üzere tüm savunmaya uyarılarda bulunduğu belirtildi.