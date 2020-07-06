Sergen Yalçın: "N'Koudou'nun kronik bir sakatlığı var"

Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi N'Koudou ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Necip 11'de. N'Koudou yedek. Tercihler için neler söylersiniz?" sorusuna Yalçın, "Öyle bir söyledin ki, sanki hiç olmayacak bir şey gibi." cevabını verdi.

"N'Koudou'nun kronik bir sakatlığı var"

"N'Koudou bir haftadır antrenmanlara çıkmıyor, maç oynayabilecek durumda değil. N'Koudou'nun kronik bir sakatlığı var ve son haftalarda bu daha fazla tekrarlanmaya başladı"

N'Koudou'nun Nantes'taki En İyi Anları