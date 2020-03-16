Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın öksürdü, sosyal medya sallandı!
16.03.2020 - 08:37 |

Sergen Yalçın öksürdü, sosyal medya sallandı!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından "Corona konusunu biraz abartıyoruz gibi" diyen 47 yaşındaki teknik adamın yayıncı kuruluşa verdiği röportajın öncesinde öksürmesi, sosyal medyada çok konuşuldu.

Sergen Yalçın öksürdü, sosyal medya sallandı!
SKORER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki hareketleri çok konuşuldu.

Karşılaşmanın ardından "Corona konusunu biraz abartıyoruz gibi" diyen 47 yaşındaki teknik adamın röportajın öncesinde öksürmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Sergen Yalçın basın toplantısında ise konuyla ilgili şöyle konuştu: Hafta içi oyuncu grubumuzla toplantı yaptık. Yabancılar biraz gergin, biz daha sağduyuluyuz. Biz bir yaptırım yapamayız. Biz de oyunculara şu anda dünyanın en güvenilen ülkesinde olduklarını söyledik. Devletimiz ve bakanlarımızın iyi çalıştığını söyledik. Güvenli bir ülkedeyiz. Sanki biraz abartılıyor gibi. Tek problem seyirci olmaması. Seyirci olmayınca olmuyor futbolda. Bugün iki taraf da iyi mücadele etti ama seyir zevki olmadı. Mutlu değiliz. Onlar da mutlu değil. Böyle atmosferde oynanacak oyun bu kadar.”

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından spor yazarlarının görüşleri...

Sergen Yalçın öksürdü, sosyal medya sallandı

 

 

 

Uğur Karakullukçu: "Feghouli derbi psikolojisi ile kaçırdı"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarih tersten yazıldı! Fenerbahçe...

Tarih tersten yazıldı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de kongre sesleri!

Fenerbahçe'de kongre sesleri!

Burak Yılmaz: "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an"

Burak Yılmaz: "Dünyadaki en güvenli ülkeyiz şu an"

Zirvede büyük çekişme! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

Zirvede büyük çekişme! Süper Lig puan durumu ve alınan toplu sonuçlar

Sıradaki Haber