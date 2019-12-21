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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Sergen Yalçın: "Oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir"
21.12.2019 - 19:58 | | AA

Sergen Yalçın: "Oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün doğru oyunu oynayamadık, rakip daha doğru oyun oynadı. Bilemiyorum tabii deplasmanda büyük takıma karşı kazanınca oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir" dedi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise son iki, üç haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettikleri halde puanları alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçında kötü oynadıklarını söyledi. 

Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı'nda Çaykur Rizespor'la yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımı adına sezonun en kötü maçı olduğunu ifade eden Yalçın, "Oyunun tamamına baktığımızda rakip bizden çok daha konsantrasyon sağlamıştı, müsabakaya bizden çok daha iyi hazırlanmışlardı. Bu oyunun tamamında çok net olarak görüldü. Bana göre ön tarafta üretkenlik anlamında çok sıkıntı yaşadık, üretemedik. Arka tarafta çok basit hatalar yaptık." diye konuştu. 

Oyuncularının bireysel basit hatalarının ikinci golü yemelerine neden olduğunu dile getiren Yalçın, "Olur sezon içerisinde böyle müsabakalar. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama Malatyaspor olarak bugün oynanan müsabakayı en kısa sürede unutmak zorundayız. O yüzden haftaya önemli bir maçımız var. Bu maçı unutup, hatalarımızdan ders çıkarıp önümüzdeki maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

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"İç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız"

Yalçın, "Üst üste sakatlıklar yaşadınız. Bu, kadro kurmanızda da etkili oldu. Bu noktada transferle ilgili nasıl bir süreç izleyeceksiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi: 

"Arturo Mina yoktu, Issam Chebake ve Acquah sakattı. Beşiktaş ve Keçiörengücü maçlarında iki oyuncumuz sakatlandı. Oynayan oyuncularımızın olmayışı da oyun anlayışımızı etkiledi diyebilirim ama iç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız. Bu bizim için değil herkes için geçerli. İç sahada bu kadar kötü oynayıp rakibe bu kadar müsaade etmek, bireysel hatalar yapmak doğru oyun değil. Bugün doğru oyunu oynayamadık, rakip daha doğru oyun oynadı. Kazanmak için doğru oyun oynadılar, biz buna cevap veremedik. Bilemiyorum tabii deplasmanda büyük takıma karşı kazanınca oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir ya da altıncı gün ve üçüncü maçı oynadık, o da olabilir. Transfer konusunda yönetimle görüştük. Devre arasında tabii ki biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. İmkanlarımız el verirse 1-2 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz." 

Kartal: "Çok çalıştık, çok uğraştık" 

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise son iki, üç haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettikleri halde puanları alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çok iyi analiz yaparak geldiklerini aktaran Kartal, şöyle konuştu: 

"Bu maçla ilgili çok çalıştık, çok uğraştık. Buraya nasıl oynayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilerek geldik. Oyuncularımız da maçın başından sonuna kadar söylediğimiz ve çalıştığımız gibi gayet disiplinli şekilde mücadele ortaya koydu. Bunun karşılığında da goller attık iki tane. İki, üç tane daha atabileceğimiz pozisyonlar vardı değerlendiremedik. Malatya'nın da iki pozisyonu vardı, bu da normaldir çünkü çok üretken, ellerinde çok etkili oyuncuları var. Bunları da biliyorduk ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek, ne yaptığımızı bilerek oyun ortaya koyduk. Oyuncularım da taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini yerine getirdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Rize'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya gelip bizi destekleyen tüm Rizespor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum."

Sergen Yalçın: Oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir

 

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