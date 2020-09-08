Sergen Yalçın: "Rakiplerin gerisindeyiz"

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın hocası harcama limitleri yüzünden bütçenin 30 milyon euroya indiğine vurgu yaptı, “Transferde rakiplerimizin güçlendiği doğru, zaten iskeletleri var. Onların gerisindeyiz. Şu an için çok yeterli değil aldıklarımız. Yavaş yavaş bir kadro kurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın gündemdeki konularla ilgili geniş açıklamalarda bulundu. Transferde limitler dahilinde hareket ettiklerine vurgu yapan Yalçın, taraftarlardan sabır istedi. Siyah-beyazlı hoca şunları söyledi:

- Sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70’i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, kiralık oyuncularımız gitti, boşa çıkanlar ayrıldı. Burak hariç gidenlerin hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi. Bazı oyuncularımızın gitmesi gerekiyor, bazı oyuncuları da almamız gerekiyor. Ancak bütçe kısıtlamamız var. Bütçemiz 30 milyon euro civarında. Yaşadığımız zorluk burada. Federasyon bu kısıtlamayı koyduğu için istediğimiz transferleri yapamıyoruz.



‘Balotelli’yi istemedim’

- Sezon bittiğinde 8-10 oyuncu demiştim. Hala arkasındayım. Alınacak oyuncuların dördü camiayı havaya sokacak oyuncu olması lazım. Diğerleri hem alternatif hem de bütçeye uygun olmalı. Belli bir sınırın içinde kalmamız gerekiyor. Şu an aldığımız oyuncular bütçe olarak uygun. Eleştiri alıyoruz geç kaldığımızla ilgili. Transferin bitmesine zaman var. Görüştüğümüz oyuncular var. Takıma katılacak oyuncular var, biraz beklememiz gerekecek. Bunu yapmak zorundayız.

-Balotelli’ye ben onay vermedim. Benim için soru işaretleri olan bir oyuncu. Bu sorumluluğu alamam. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp riske girmek istemem. Yönetime ‘siz sorumluluk alabilirseniz alınabilir’ dedim. Transferde yönetimin önerdiği oyuncuları da takip ediyoruz. Maliyeti, seviyesi uygunsa bizim kapımız herkese açık. Sadece hoca onay vermedi cümlesiyle işi kapatmak doğru değil. Ortak karar veriyoruz birçok oyuncuya.





‘Niye mesaj vereyim’

- Öyle algılar yapılıyor ki, hoca yönetime mesaj gönderdi diyorlar. Ben her gün başkanla beraberim, niye buradan mesaj göndereyim. Hoca onay vermedi deniyor. Ne geldi de onay vermedik. Ana hedefimiz şampiyonluk ve yarışmacı takım kimliğini korumak. Transferde rakiplerimizin güçlendiği doğru, zaten iskeletleri var. Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray’ın iyi kadroları var. Fenerbahçe transferler yaptı. Onların gerisindeyiz. Şu an için çok yeterli değil aldıklarımız. Yavaş yavaş bir kadro kurmaya çalışıyoruz.

‘Fatih’e çok takılıyoruz’

Sergen Yalçın, Welinton’a karşılık Alanyaspor’a verilen Fatih Aksoy konusunda gereksiz bir gündem oluşturulduğunu dile getirdi.

Siyah-beyazlı hoca, “Fatih yetenekli bir oyuncu ama bir karar verdik ve bunu uyguladık. Bu kadar önemli bir konu olduğunu düşünmüyorum. Sivas’ın bize Fatih’le ilgili bir teklifi de olmadı” dedi.

Elneny keşke gitmeseydi

Gidenler arasında sadece Elneny’nin ayrılmasını istemediğini aktaran Yalçın, “Keşke gitmese dediğim Elneny olabilir. Ekstra özellikleri vardı ama rakamı çok yüksek bir oyuncu. Gidenlerin hepsi belli bütçelerin üzerindeydi. Bütçeyi sınıra getirmek için bazı oyuncuların ayrılması gerekiyordu. Performanslar bizim eleştirilmemize sebep olacak, onu da biliyorum. Yaptığımız işin karşılığı bu. Hata yaptığınız zaman eleştiriye açık olmalısınız” dedi.

‘Josef uygun’

Teknik patron Sergen Yalçın, Josef de Souza’ya yeşil ışık yaktı. Serbest kalan Josef’in iyi bir oyuncu olduğunu aktaran Yalçın, “Josef’le ilgili net bir şey yok. Sıcak baktığım bir oyuncu. Bizim seviyemize de uygun bir oyuncu. Şartlar uygun olursa değerlendirebiliriz” diye konuştu.

‘Tartışılmayacak santrfor almalıyız’

Golcü transferinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Sergen Yalçın, “Santrafor bizim için çok önemli bir bölge, burada hata yapamayız. Santraforun maliyeti yüksek olacak. O yüzden ağır hareket ediyoruz. Geldiğinde oynayacak, maç kazandıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Larin’den de memnunuz. Katkı sağlıyor ama oraya mutlaka birini almak zorundayız. Bunun saklanacak bir tarafı yok. Daha etkili oyuncu almalıyız. 4-5 bölgede sıkıntılıyız. Bu süreç biraz zorlu geçecek ama önümüz aydınlık” diye konuştu. Gündemdeki isimleri de değerlendiren deneyimli hoca, “Ze Luis, Kalinic, Cisse ve Aboubakar listemizde var. 1-2 tane daha adayımız var. Aboubakar iyi oyuncu. Ciddi bir sakatlık problemi var, net bilgi sahibi değilim. Sakatlıktan geçebilir mi, bilmiyorum” dedi.

‘Benim kontrata ihtiyacım yok’

Kulüple yeni sözleşme görüşmesi yapmadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Beşiktaş’ta kontrata ihtiyacım yok. Benim kontratımda tazminat yok. Beni güvence altına alacak bir şey yok. Gerek de yok. Camia istediği müddetçe buradayım. Zaten buranın adamıyım. İmza törenine 25 bin kişi gelmiş hocanın kontrat yapmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

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