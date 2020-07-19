Sergen Yalçın: "Ruiz'i yaptığı yanlış, Paranın peşine düşmüş"

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü."

"Üçüncü olmak istiyoruz. Derbi için oyuncuları konsantre etmeye gerek yok. Zaten onlar konsantre olur. Gönül isterdi ki şampiyonluk maçı olsun... Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Eksik falan önemli değil. İyi oynayan kazansın."

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin