Sergen Yalçın: "Sahada göstereceksin bana o yeteneği"

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Skordan memnunuz"

"Aslında çok yorumlanacak bir maç değil. Konyaspor 10 kişi kalınca, artık oyun bize kaldı, bu çok normal. İstanbul'da büyük takıma karşı 10 kişi kalınca işler zor olur. Kazandığımız için mutluyuz, oyunla ilgili yorum yapmak istemiyorum, skordan memnunuz."

"Ön taraftaki oyuncular sorumluluk alıyor"

"Oyuncular olan özelliklerini sahaya yansıtmazlarsa, bu her takım için geçerli; zaten problem olur. Herkesin, her oyuncundan farklı beklentisi var. Sorumluluk alıp, özelliklerini ortaya çıkartırlarsa her şey kolay olur. Ön taraftaki oyuncular sorumluluk alıyor"

"Ne yapayım yani?"

"Bakın şu önemli. Oyuncu 'Ben yetenekliyim' der. Ne yapayım yani? Sahada göstereceksin bana o yeteneği. Sahada göstermedikten sonra ne yapayım? Futbolda bu önemli. Pandemi döneminde iyi çalıştık, biz fizik olarak iyi durumdayız."

