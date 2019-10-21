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21.10.2019 - 23:29 |

Sergen Yalçın: Şok eden bir durum oluştu

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci Serkan Kırıntılı'nın 1. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından şok yaşadığını itiraf etti.

Sergen Yalçın: Şok eden bir durum oluştu
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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kart görmesinin ardından şok olduklarını belirtti.

Yalçın, "Çok zor bir maçtı. Çok sert bir maç olacağı belliydi maçtan önce ama oyunun 1'inci dakikasında beklemediğimiz bir durum oluştu. Hem tribünleri, hem bizi, hem oyuncuları şok eden bir durum oluştu. Serkan'ın atılması ve rakibin 10 kişi kalıp golün gelmesi, maçı bizim açımızdan daha kolay hale getirdi. Özellikle ilk yarı oynanan oyundan çok memnun değilim. 10 kişiye karşı çok daha önce ve etkili olmamız gerekirdi. Bu şok biraz takımın üzerinde, bizde de kenarda şok etkisi yarattı. Enteresan bir durum bu. Onun için devre arasında oyuncularımla biraz konuşmak zorunda kaldık. Sert bir konuşma oldu. 10 kişi oynanan bir oyunda, önde olmamız gerek. baskı yapmamız gerek. Rakip eksik, mutlaka 2'nci golü bulmamız gerekiyor. Rakip çok koşan bir takım. 90 dakika 10 kişi oynamak kolay değil, onlar da ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.

Her maçı almak istediklerini belirten Yalçın, ligin ilk 8 sırasında yer almak istediklerini ve bunun için de gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi.

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