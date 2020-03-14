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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde
14.03.2020 - 12:23 | | İSTANBUL (İHA)

Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde

Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e karşı galibiyeti olmayan Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan derbide kazanarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Sergen Yalçın, Terim'e karşı ilk peşinde

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk peşinde olacak. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da hocası olan Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu 3 maçta da farklı takımlarla Terim'e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı 4. maçında da farklı bir takımın başında sahaya çıkacak.

Fatih Terim'e karşı ilk olarak 11 Mart 2018 tarihinde Konyaspor'un başında sahaya çıkan Yalçın, deplasmandaki karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında olan Sergen Yalçın, iç sahadaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 90 dakikadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın'ın takımları, bu maçların hepsinde gol bulurken, kalesinde de gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Terim'e karşı 4. kez mücadele edecek olan genç çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

    Skorer TV Özel | Tanju Çolak (2)
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