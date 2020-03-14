Sergen Yalçın uyardı! "Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez"

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlıları yarınki karşılaşmaya motive etmeye çalışan Sergen Yalçın, “Rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda mücadele etmeliyiz” dedi

Sadece Beşiktaş’ı değil, ligin zirvesini de yakından ilgilendiren bir maç olan Galatasaray karşılaşmasını kazanarak yoluna devam etmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına, “Kendi oyununuzu oynayın” dedi. Siyah - beyazlı ekibe geldiği günden beri takımı daha ofansif oynatan ve kazanmaktan başka bir sonucu akla getirmeyen deneyimli teknik adam, aynı arzuyu derbide de görmek istediğini oyuncularına iletti.



Bu maçta alınacak galibiyetin sıradan bir üç puan olmadığını da tüm takıma aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, “Derbi zor geçecek. Galatasaray özellikle ligin ikinci yarısının iyi top oynayan ekiplerinden biri. Fakat rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda ve mutlaka kazanmak için mücadele etmeliyiz. Elbette rakibin önemli isimlerine karşı tedbirler de alacağız. Fakat bizim amacımız savunma değil kazanmak. Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandığı bildirildi.



Duran top çalışması

Teknik direktör Sergen Yalçın, böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda duran topların ne kadar önemli olduğunu da göz önünde bulundurarak, hemen hemen her idman bitiminde takıma duran top çalışması yaptırdı.

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