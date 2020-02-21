Sergen Yalçın uyardı! Sakın kart görme Vida

SERDAR SARIDAĞ

Liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor ile yarın akşam sezonun belki de en kritik maçına çıkacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, ligin en formda golcülerinden biri olan Alexander Sörloth için Domagoj Vida’ya uyarılarda bulundu.



Sörloth tipindeki fizikli oyuncuları bire birde marke etmenin kolay olmadığına vurgu yapan Yalçın, Hırvat savunmacıdan kesinlikle kart görmemesini istedi. Norveçli golcünün özellikle ani dönüşlerde rakiplerini zor durumda bıraktığını belirten siyah-beyazlı hocanın, Vida’ya Sörloth’a yakın oynaması talimatını verdiği öğrenildi.



Domagoj Vida’nın yanı sıra İspanyol stoper Victor Ruiz’le de görüşen Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında eksik kalmaları halinde işlerinin çok zora gireceğinin altını çizdi. Deneyimli teknik adam ayrıca bir sonraki maç olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşmemeleri için sınırdaki futbolcular Burak Yılmaz, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Umut Nayir ve Kevin N’Koudou’yu da uyardı.

Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir maçında Demba Ba’nın attığı gol üzerinden de savunma oyuncularına bir dizi uyarı yaptı. Demba Ba’nın golünde savunmanın yanlış dizilerek yanlış koşular yaptığını dile getiren Yalçın, Trabzonspor karşısında bu hataların tekrar edilmemesini söyledi.

Bu arada savunmanın sağında sarı kart cezası biten Gökhan Gönül’e forma verecek olan Sergen Yalçın’ın, sol bek için henüz karar vermediği ifade edildi. Siyah-beyazlı hocanın, Pedro Rebocho ile Caner Erkin arasındaki tercihini bugünkü taktik çalışmadan sonra yapacağı kaydedildi.

3 kırmızı da ilk yarıda çıktı

Domagoj Vida, Beşiktaş forması altında üç kez doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hırvat stoper bu kartların üçünü de maçların ilk yarılarında gördü. Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih deplasmanında Lewandowski’yi indirerek 14. dakikada atılan Vida, Süper Lig’de de ilk yarım saat dolmadan 2 KEZ kızardı. 2018-19 sezonunda Konyaspor deplasmanında 28. dakikada kırmızı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu bu sezon Gaziantep FK’ya konuk oldukları müsabakanın henüz 6. dakikasında Kayode’ye yaptığı faul nedeniyle atılırken, penaltıya da neden olmuştu.